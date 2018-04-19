Названы богатейшие бизнесмены России

Его состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов. Ранее Лисин возглавлял рейтинг в 2010 и 2011 годах.

За год совокупное состояние участников рейтинга выросло на 25 миллиардов и составило 485 миллиардов долларов. За год в России также увеличилось число миллиардеров — с 96 до 106.