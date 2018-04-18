Названы 20 крупнейших покупателей российской нефти

Так, на первом месте по сумме заключенных контрактов и объему закупок нефти из России Litasco — дочерний швейцарский трейдер ЛУКОЙЛа . Он сохраняет пальму первенства третий год подряд. За 2017-й компания скупила 35,9 миллиона тонн нефти на 12,9 миллиарда долларов, немного не дотянув до уровня 2015 года.

На втором месте — China National United Oil Corporation (или Chinaoil, структура CNPC), которая приобрела 28,9 миллиона тонн нефти на 11 миллиардов долларов. Ее позиция в рейтинге за три года также не изменилась. На третьем месте Rosneft Trading — дочерняя структура «Роснефти», резко нарастившая объемы закупок за год (в прошлогоднем рейтинге была на 13 месте). Компания приобрела 22,2 миллиона тонн нефти на 8,3 миллиарда долларов.

Из тройки лидеров ниже всего средняя стоимость барреля нефти при закупке была для Litasco, дороже всего — для китайцев, что, вероятно, связано с транспортным плечом. Физические объемы экспорта нефти из России в прошлом году практически не изменились, но сумма операций 20 крупнейших покупателей за счет роста котировок выросла с 61,5 миллиарда долларов до 78,3 миллиарда.

Бронзовый призер прошлого года — трейдер Trafigura — переместился во вторую десятку рейтинга. В списке есть и новички, среди которых QHG trading — совместное предприятие Glencore и Qatar Holding, которое закупило 7,7 миллиона тонн российской нефти на сумму 2,6 миллиарда долларов. Контракт с «Роснефтью» позволил ей дебютировать сразу на девятом месте.