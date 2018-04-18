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Forbes рассказал о крупнейших покупателей российской нефти
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Forbes рассказал о крупнейших покупателей российской нефти 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших покупателей российской нефти.
Как стало известно, рейтинг возглавила швейцарская Litasco. За 2017 год компания заключила контракты на $12,9 млрд и приобрела 35,9 млн тонн российской нефти.
На втором месте расположилась компания China National United Oil Corporation, которая приобрела 28,9 млн тонн нефти за $11 млрд
Также в десятку вошли швейцарская Glencore, Tatneft Europe, Shell Trading, Total Oil Trading.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год до $62,3.
Также был повышен прогноз средней цены нефти на 2019 год до $58,2 за баррель.
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