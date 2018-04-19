Forbes назвал богатейших бизнесменов России 

Увеличилось и общее число российских миллиардеров с 96 до 106, подсчитали в Forbes. Первую строчку рейтинга занял металлург Владимир Лисин (НЛМК) с состоянием в 19,1 миллиарда долларов.
Второе место досталось Алексею Мордашову (Северсталь) с 18,7 миллиарда долларов. Третье место занял совладелец "Сибура" и "Новатэка" Леонид Михельсон (18 миллиардов долларов). Четвертая строчка досталось крупнейшему акционеру "Лукойла" Вагиту Алекперову (16,4 миллиарда долларов).
В первую десятку вошли совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин (15,9 миллиарда долларов), акционер "Русала" Виктор Вексельберг (14,4 миллиарда долларов) и основной владелец "Металлоинвеста" Алишер Усманов (12,5 миллиарда долларов).