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Минторг США начал новое расследование условий импорта стальных колес из Китая — агентство
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Минторг США начал новое расследование условий импорта стальных колес из Китая — агентство 

Прайм 19 минут назад
МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Министерство торговли США начало новое расследование условий импорта стальных колес из Китая, заподозрив, что эти товары нарушают антидемпинговое законодательство, а китайские производители получают несправедливые субсидии, сообщает агентство Рейтер.
По данным агентства, расследование было начато после получения жалоб от компаний Accuride Corporation и Maxion Wheels Akron LLC. Предположительная демпинговая разность составляла от 12,1 до 231,7%. Общая сумма импорта этих товаров в США в 2017 году составила 338 миллионов долларов.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 миллиардов долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.
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