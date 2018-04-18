Минторг США начал новое расследование условий импорта стальных колес из Китая — агентство

МОСКВА , 18 апр /ПРАЙМ/. Министерство торговли США начало новое расследование условий импорта стальных колес из Китая , заподозрив, что эти товары нарушают антидемпинговое законодательство, а китайские производители получают несправедливые субсидии, сообщает агентство Рейтер

По данным агентства, расследование было начато после получения жалоб от компаний Accuride Corporation и Maxion Wheels Akron LLC. Предположительная демпинговая разность составляла от 12,1 до 231,7%. Общая сумма импорта этих товаров в США в 2017 году составила 338 миллионов долларов.