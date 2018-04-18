«Ведомости»: Schlumberger запросила у ФАС разрешение на покупку 49% EDC

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Нефтесервисная группа Schlumberger в феврале 2018 года подала в ФАС ходатайство на покупку доли в размере 49% российской бурильной компании Eurasia Drilling Company (EDC), а не 51%, как сообщалось ранее. Об этом в среду пишет газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к одной из сторон сделки собеседника и знакомым с условиями поданной в ФАС заявки источником.

Нефтесервисная компания планирует заключить сделку через совместное предприятие, в котором у Schlumberger будет доля в 49%, а у пенсионного фонда компании — 51%. В результате проведения сделки по этой схеме Schlumberger сможет стать владельцем доли EDC в размере 24% (оставшаяся часть доли — у пенсионного фонда).

Представитель ФАС отказался комментировать «Ведомостям» предложенные Schlumberger условия сделки. В обеих компаниях также не ответили на запросы газеты.

О намерениях войти в капитал EDC компания объявила летом 2017 года. Это вторая попытка Schlumberger стать акционером российской компании, на которую приходится 20% внутреннего рынка бурения (не считая подрядов). В 2015 году сделать это не удалось из-за опасения российских властей новых секторальных санкций. В феврале 2018 года Schlumberger была подана вторая заявка в ФАС на приобретение доли в российской компании.