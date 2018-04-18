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Первое в мире крупное месторождение чистого рубидия обнаружено в Китае
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Первое в мире крупное месторождение чистого рубидия обнаружено в Китае 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гуанчжоу, 18 апреля /Синьхуа/ — Крупное месторождение рубидия обнаружено в южнокитайской провинции Гуандун, сообщили во вторник местные власти.
Как подтвердила провинциальная ассоциация горной промышленности, месторождение рубидия разведанным запасом в 175 тысяч тонн обнаружено в городе Хэюань.
Это первое в мире месторождение чистой рубидиевой руды, заявила Китайская федерация горной промышленности. До этого рубидий извлекали вместе с сопутствующими минералами.
Рубидий — это мягкий серебристо-белый металл, использование которого в сфере новой энергетики имеет большие перспективы.
В новом месторождении также обнаружены запасы более чем десяти других минералов, включая олово, вольфрам, свинец, цинк, медь и золото. -0-
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