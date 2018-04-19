На севере Китая обнаружено нефтяное месторождение с запасами в 40 млн тонн

Нефтяное месторождение, запасы которого оцениваются в 40 млн тонн, было обнаружено на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая , сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на китайскую нефтегазовую компанию Petrochina.

В рамках пробной эксплуатации на месторождении было добыто около 50 тыс. тонн сырой нефти, сообщил представитель компании Ши Юаньпэн.

Компания ожидает, что ежегодный объем добычи нефти в данном месторождении достигнет 150 тыс. тонн в течение 3-5 лет.

Месторождение расположено поблизости от города Уланчаб.