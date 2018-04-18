«Русал» попросил поддержать внутреннюю переработку алюминия

В частности, речь идет о создании обрабатывающей промышленности.

Волгоград и Хакасия. "Пока мы не будем развивать перерабатывающую отрасль и не будем создавать новые производства по глубокой переработке первичного алюминия, мы продолжим находиться в зависимости от импорта", — отметил Мантуров. В числе мест, где могут быть созданы перерабатывающие производства, рассматриваются Красноярск

Быстро подобные производства, как подчеркнул Мантуров, не создаются, но зависимость от импорта все равно нужно преодолевать.