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«Русал» попросил поддержать внутреннюю переработку алюминия
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«Русал» попросил поддержать внутреннюю переработку алюминия 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Компания «Русал» обращалась в Минпромторг России с предложением поддержать те направления, от которых зависит дальнейшее развитие алюминиевой отрасли. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
В частности, речь идет о создании обрабатывающей промышленности.
"Пока мы не будем развивать перерабатывающую отрасль и не будем создавать новые производства по глубокой переработке первичного алюминия, мы продолжим находиться в зависимости от импорта", — отметил Мантуров. В числе мест, где могут быть созданы перерабатывающие производства, рассматриваются Красноярск, Волгоград и Хакасия.
Быстро подобные производства, как подчеркнул Мантуров, не создаются, но зависимость от импорта все равно нужно преодолевать.
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