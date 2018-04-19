Госзакупки могут лишь временно поддержать «Русал», считают аналитики

США 6 апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им структур, а также ряда высокопоставленных российских чиновников и глав компаний. В частности, в санкционный список попал миллиардер Олег Дерипаска и «Русал» (в котором он владеет 48% акций). Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.

Алюминиевая лента в прокатном цехе завода «Русал Саянал»

Временные меры

Старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук отмечает, что «Русал» — один из крупнейших работодателей в России, поэтому государство постарается помочь компании, при этом ей необходима поддержка с двух сторон — финансовая (при необходимости рефинансирования внушительного долга в госбанках) и в сфере сбыта готовой продукции.

"Выходом из ситуации может быть закупка алюминия в госрезервы. Алюминий хорошо хранится. После того, как ситуация успокоится, его можно будет продать на внешних рынках. Минпромторг может предложить компании пережить локальную просадку продаж, но не долговременное решение ее проблем. В любом случае, «Русалу» важно сохранить ключевой рынок сбыта — европейский", — считает аналитик.

По его мнению, Минпромторг также должен помочь «Русалу» выработать дальнейшее решение по проблемам сбыта продукции. «В текущей ситуации компания может столкнуться с падением продаж на 30%-40%. В ее масштабах это около 1,5 миллиона тонн (алюминия — ред.) и заместить такой объём со стороны внутреннего спроса не получится», — полагает эксперт.

Аналитик «Финама» Алексей Калачев отмечает, что «Русал» продавал на экспорт более 80% производимой продукции. При этом, исходя из худшего варианта развития событий, в перспективе может потерять от трети до половины своего рынка сбыта. Чтобы полностью компенсировать падение продаж может понадобиться от 2,5 до 3,5 миллиарда долларов в год.

"Госзакупки продукции можно рассматривать только в виде экстренной и временной меры, чтобы не останавливать производство и сохранить рабочие места. В перспективе нужно обеспечить рост потребления алюминия на внутреннем рынке… Думаю, конкретных решений правительства придется подождать, так как конечный масштаб потерь еще не вполне ясен", — считает эксперт.

Алюминиевый слиток в литейном цехе завода «Русал» в Красноярске

От госзакупок до национализации

Вместе с тем, Калачев отмечает, что есть и другие варианты решения проблемы с «Русалом» со стороны правительства. «Мне не совсем понятно, зачем государству компенсировать прибыль частной компании, зарегистрированной вне российской юрисдикции в офшоре? Поддерживать нужно только заводы, расположенные на нашей территории. Может быть даже стоит пойти на национализацию, только не всей компании, а именно алюминиевых заводов „Русала“, — полагает эксперт.

Аналитик »Открытие Брокер" Андрей Кочетков , в свою очередь указывает, что поддержка «Русала» через государственные закупки является довольно сомнительным мероприятием, если не идёт речь о накоплении стратегических резервов. «Впрочем, по текущим ценам это тоже неразумно», — добавляет он.

"Компания производит около 3,7 миллиона тонн алюминия, что избыточно для рынка РФ. Общемировой спрос на металл составляет около 60 миллионов тонн. Из-за санкций США «Русал» не может поставлять металл на американский рынок, где его потребность составляет около 6 миллионов тонн, а доля «Русала» — 11%. При учёте прочих контрактов, которые пострадали, или могут пострадать, от американских ограничений, речь может идти о 1-1,5 миллиона тонн алюминия, или 2,65-4 миллиарда долларов в денежном выражении по нынешним ценам", — говорит Калачев.

"Между тем, долг компании превышает 8 миллиардов долларов. Соответственно, более продуктивным методом спасения «Русала» было бы вхождение государства в капитал компании, или отчуждение части активов с последующей защитой их от американских ограничений. Тем самым, государство смогло бы уберечь «Русал» от проблем с кредиторами, сохранить рабочие места, а также восстановить часть утерянного экспортного потенциала", — поясняет Кочетков.