«Русал» начинает чувствовать все прелести санкций: какие настроения на заводах компании?

Во вторник, 17 апреля, Лондонская биржа приостановила торги марками алюминия компании. Одновременно датский транспортный оператор Maersk сообщил, что больше не работает с предприятиями, попавшими в американский «черный список». На эту компанию приходится не так много перевозок продукции «Русала» , но груз стоит и нужно искать новых посредников. Затем пришли новости из Японии . Местные трейдеры, как сообщило агентство Reuters, попросили компанию остановить отгрузку продукции.

Для «Русала» это вроде тоже не критично: на все азиатские страны приходится примерно 17% поставок. Куда серьезнее заявление «Трансконтейнера» : он тоже приостанавливает сотрудничество, а на этого оператора приходится четверть отгрузок продукции. Правда, в «Трансконтейнере» заявили, что это инициатива самого «Русала», который просто взял паузу.

— Меня пока не затронуло, начальство пока молчит, ничего не говорит.

— Насколько приятны по местным меркам уровень зарплат и условия работы?

— Средней поганости. Зарплаты, конечно, на жизнь хватает, но не такой, которую бы хотелось. Чуть бы побольше, вообще все шикарно.

Несколько предприятий «Русала» и «Базэла» находятся в моногородах. Это значит, что если начнутся настоящие проблемы, то в населенных пунктах наступит коллапс. Бюджеты городов — это налоги заводов и работников. Сотрудник Богословского алюминиевого завода, который находится в Краснотурьинске , Илья говорит, что работает там полгода, пришел сразу после армии. Зарплата по местным меркам очень хорошая, 25-27 тысяч рублей, еще 100 рублей в день выдают на питание, но работники уже приготовились к потерям.

— Все спокойно пока, ожидаем, надеемся, что нормально все будет.

— Как ваши коллеги? Переживают по этому поводу, что думают?

— Да, конечно. Ну как переживают. Точно также думают, надеются на лучшее, конечно. А так все переживают, думают, что потеряем премию, наверное. По крайней мере, такие прогнозы у нас.

— Руководство как-нибудь пытается объяснить ситуацию, успокоить?

— Да вообще никак. Ничего не говорят по этому поводу, тишина.

Еще один завод «Русала» — Богучанский алюминиевый — находится в Красноярском крае , в поселке Таежный с населением в несколько тысяч человек. Построена пока только первая очередь. Проектная мощность завода — примерно 600 тысяч тонн алюминия в год. Это почти в два раза больше, чем та же Япония закупает в России . Предприятие работает, зарплату платят вовремя, рассказывает сотрудница Анастасия. Что же касается будущего, то смотрит философски:

— Я пережила уже очень много кризисов на своем счету, начиная от перестройки поэтому, что ждать и как ждать, я сейчас не могу сказать, потому что мы не знаем, что будет дальше. Будем жить, будем видеть, что завтра происходит. Через неделю будем жить, будем понимать, в какой мы ситуации будем находиться. Но пока никаких изменений у нас нет, производство у нас не останавливается, мы работаем так же, как работали.

Предприятия «Русала» взрывоопасны. В свое время в Пикалево перекрывали федеральную трассу, в Краснотурьинске голодали, но проблемы были все-таки разовые, связанные в основном с низкими ценами на алюминий. Сейчас они, благодаря санкциям, как никогда высокие. Рынок считает, что «Русалу» теперь будет трудно продать свой алюминий или же получить за него доллары. Квинтессенция — это заявление японских трейдеров. Они приостанавливают сотрудничество, потому что не могут платить в долларах за продукцию «Русала».

Это полбеды — есть иена и другие валюты, но японцы боятся, что могут стать вторичной целью американских санкций, и об этом сейчас, можно не сомневаться, думают все партнеры «Русала» и в Азии, и в Европе. Еще никто не знает, как американцы будут применять санкции, но поставки уже останавливаются, старые торговые связи разрываются, и это, возможно, только начало.