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Порядка 26 млрд руб. долгов по заплате выплатили россиянам в 2017 г.
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Порядка 26 млрд руб. долгов по заплате выплатили россиянам в 2017 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В результате работы прокуроров в 2017 г. более 500 тыс. россиян были выплачены задолженности по зарплате в размере 26 млрд руб. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации с отчетом о состоянии законности и правопорядка в РФ и о проделанной работе по их укреплению за 2017 г.
«По результатам принятых прокурорами мер в 2017 г. более 500 тыс. работникам выплачено 26 млрд руб. задолженности по зарплате», — сообщил Ю. Чайка.
Он также добавил, что процессы на рынке труда постоянно отслеживаются прокуратурой.
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