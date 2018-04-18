Магомедов и секс-скандалы уничтожат мечту Илона Маска

Время первого

Проект сверхскоростного вакуумного поезда, идея которого принадлежит Илону Маску, постигли новые неприятности. Бизнесмен Зиявудин Магомедов — ключевой инвестор, вложивший в него миллионы долларов, — оказался за решеткой. «Лента.ру» разбиралась, чем грозит амбициозному проекту уголовное преследование российского олигарха, и вспомнила о других трудностях, мешающих запустить поезда будущего уже сегодня.

На волне секс-скандала

Фантастический проект вакуумного транспорта Hyperloop развивается, казалось бы, не благодаря, а вопреки обстоятельствам — несмотря на давление скептиков, деньги на него продолжают тратить, причем счет уже идет на десятки миллионов долларов. В начале апреля в калифорнийской пустыне Мохаве за очередным этапом испытаний чудо-поезда наблюдал министр обороны Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман бин Абдулазиз.

Изобретателям пока не удалось разогнать левитирующую капсулу, движущуюся внутри герметичной трубы, до заявленных 700 миль (порядка 1200 километров) в час, но рубеж в 240 миль преодолели. Что весьма неплохо. Если испытания и дальше пойдут так же успешно, вероятно, Саудовская Аравия станет одним из первых заказчиков нового экзотического вида транспорта. Переговоры об этом уже ведутся.

Демонстрировал успехи публике, в том числе высокопоставленному саудовцу, миллиардер Ричард Брэнсон . Основатель корпорации Virgin Groupe стал акционером Hyperloop One относительно недавно — в октябре прошлого года. Сколько бизнесмен готов вложить, он не стал рассказывать, но очевидно, что речь идет о миллионах долларов. О том, что вложения Брэнсона будут основательными, говорит тот факт, что эпатажный толстосум уже возглавил совет директоров компании, переименованной в Virgin Hyperloop One.

Отчасти на эту должность британца вытолкнули пикантные обстоятельства личной жизни предыдущего главы совета директоров Шервина Пишевара. Волна секс-скандалов, начавшаяся с голливудского продюсера Харви Вайнштейна , зацепила и американского инвестора иранского происхождения. Сначала в прессе всплыла история о том, что в 2016 году Пишевара заподозрили в изнасиловании, но оправдали. Затем появились новые анонимные обвинения от других женщин, которых якобы домогался пылкий топ-менеджер.

Неизвестно, сколько в этой истории политики, а сколько правды, поскольку развития она не получила. Тем не менее, как в анекдоте с пропавшими вилками, осадок остался. Шумиха в СМИ вынудила бизнесмена покинуть свои посты в Hyperloop One и инвесткомпании Sherpa Capital и уйти в бессрочный отпуск.

Удавка гиперпетлей

Проект движущегося в вакууме скоростного поезда Hyperloop («гиперпетля») был предложен шесть лет назад основателем SpaceX Илоном Маском. Предварительные расчеты и чертежи миллиардер разместил в открытом доступе. На этом участие магната не закончилось: его компания до сих пор проводит испытания, пытаясь разогнать пассажирскую капсулу до сверхзвуковой скорости.

Однако вкладываться в стартапы, собирающие деньги на поезд будущего, миллиардер не спешит. В настоящее время наиболее активно сбором средств занимаются две компании: Hyperloop One, которую в конце прошлого года возглавил Ричард Брэнсон, и Hyperloop Transportation Technologies, основанная Дирком Алборном

Нужно признать, что путь заманчивого, но пока больше смахивающего на крупную аферу проекта, оказался тернист. Неприятности возникли еще в 2016-м. Группа инженеров Hyperloop One объявила настоящую войну бывшим коллегам: экс-сотрудники стартапа во главе с Броганом БэмБроганом (Brogan BamBrogan) обвинили топ-менеджмент в нецелевой растрате средств и угрозах расправой. В частности, БэмБроган утверждает, что после его встречи с российскими инвесторами, которых он предупредил о ситуации в компании, брат Пишевара оставил на его рабочем столе удавку. В ответ действующий менеджмент Hyperloop One подал иск к бывшему сотруднику на 250 миллионов долларов. Истцы утверждают, что БэмБроган не только дестабилизировал обстановку в компании, но и пытался переманить сотрудников в созданную им фирму Hyperloop Two. Этот конфликт, разгоревшийся в период активного привлечения инвесторов, красноречиво говорил о том, что в компании не все гладко.

По данным Reuters, после назначения на должность главы совета директоров компании Ричарда Брэнсона Caspian Venture Capital Зиявидина Магомедова обязалась вложить в проект дополнительно порядка 50 миллионов долларов. Всего фонд российского олигарха потратил на Hyperloop более 140 миллионов долларов, став одним из ключевых инвесторов.

Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Арест подкрался незаметно

Сергей Гордеев. Помимо Саудовской Аравии проектом вакуумных поездов интересуются и многие другие страны, включая Индию Украину . Китайцы тестируют похожую технологию под названием HyperFlight с еще более фантастическими потенциальными скоростями — до 4000 километров в час. Приобщиться к дешевому, а возможно, и вовсе бесплатному для пассажиров (как уверяют инвесторы) транспорту хочет Россия Минтранс строит пока весьма умозрительные планы о создании ветки из Приморья в Китай , а президент РФ уже пообещал Hyperloop всяческую поддержку, но без льгот. B России, помимо группы «Сумма», имеются и другие серьезные инвесторы — РФПИ и совладелец группы ПИК

Как будет развиваться ситуация после ареста Зиявудина Магомедова и его брата, вряд ли кто-то сможет предсказать наверняка. Но очевидно, что это не сулит Hyperloop One ничего хорошего. Первые движения, которые в компании стараются не связывать с неприятностями российского олигарха, уже начались. Спустя несколько дней после ареста Магомедовых в правлении случился исход директоров — свои должности покинули бывший советник президента Барака Обамы Джим Мессина, бывший исполнительный директор Morgan Stanley Джим Розенталь и основатель «Премии X» Питер Диамандис . В компании говорят, что ушел только Розенталь, Мессина якобы остается советником, а Диамандис — наблюдателем.

«Назначения нового совета отражают изменений, произошедших после того, как совет директоров возглавил сэр Ричард Брэнсон и компания получила новые денежные вливания в конце 2017 года», — заявила Bloomberg представитель стартапа Райан Келли (Ryan Kelly).

При этом она не смогла пояснить исчезновение с сайта Virgin Hyperloop One информации о вице-президенте по развитию бизнеса Алане Джеймсе (Alan James).

Mark Wilson / Getty Images

Очевидно, что структуру правления компании, испытывающей сложности и без ареста ключевых инвесторов, ждут изменения. По мнению замглавы аналитического департамента «Альпари» Натальи Мильчаковой , неприятности основателя «Суммы», вероятнее всего, окажут негативное влияние на развитие проекта в России. Перспективы его в глобальном масштабе она оценивает скептически. Эксперт напомнила о «массе негативных примеров», когда после ухода основателей, стартап терпел крах. Так произошло с не получившей популярности социальной сетью Bebo в США и сервисом по продаже билетов Eviterra в России. Оба проекта хоть и не закрылись, но не смогли одолеть конкурентов и «влачат жалкое существование».