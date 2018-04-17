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Итоги торгов государственными ценными бумагами на Московской Бирже
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Итоги торгов государственными ценными бумагами на Московской Бирже 

Прайм 44 минуты назад
Ниже приведены итоги торгов ОФЗ на Московской Бирже на момент закрытия 17 апр 2018 года
* Цены сделок, процент от номинала
Информация предоставлена СИ ММВБ
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