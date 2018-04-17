Ещё
Эс-Би-Ай Банк присоединился к блокчейн-консорциуму R3
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эс-Би-Ай Банк присоединился к блокчейн-консорциуму R3 

Банки.ру 26 минут назад
Эс-Би-Ай Банк вошел в состав блокчейн-консорциума R3, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Эс-Би-Ай Банк ООО (SBI Bank LLC) 26 марта 2018 года подписал соглашение с блокчейн-консорциумом R3, став первым российским банком с иностранным капиталом (дочерний банк SBI Holdings, Inc.) в его составе. Членами консорциума на сегодняшний день являются более 160 компаний, в том числе мировые банки, финансовые регуляторы, консалтинговые фирмы, страховые компании и торговые ассоциации», — говорится в релизе.
R3 занимается разработкой блокчейн-платформы Corda, системы на основе технологии распределенного реестра, предназначенной для осуществления финансовых операций, а также созданием смежных проектов для коммерческого использования, отметили в банке.
Банки.ру: последние новости
«Ростех» перейдет на расчеты с банками через российский аналог системы SWIFT Курс доллара и евро на 17 апреля Курс доллара ушел ниже 61 рубля на открытии торгов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка решила помешать Трампу109
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой188
Кобзон выбрал место на кладбище139
У Порошенко нашли секретную фабрику248
Американский беспилотник замечен у границ РФ152
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение