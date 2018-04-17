Фьючерсы на природный газ подешевели во время американской сессии

Котировки фьючерсов на природный газ снизились во время американской сессии во вторник.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в мае торгуются по цене 2,742 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария опустившись на 0,36%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,647 долл. и сопротивление — на 2,779 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,10% и торгуется на отметке 89,23 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в мае снизился на 0,08%, достигнув отметки 66,27 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в мае снизился на 0,88%, дойдя до уровня 2,0521 долл. за галлон.