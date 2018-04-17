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Минэнерго сохраняет прогноз по добыче нефти в России в 2018 году
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Минэнерго сохраняет прогноз по добыче нефти в России в 2018 году 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что Минэнерго сохраняет прогноз по добыче нефти в России в 2018 году на уровне 547 млн тонн. Об этом сообщает RNS.
"Мы сохраняем прогноз по добыче на уровне прошлого года — примерно 546,9 млн тонн", — сказал Сорокин.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год до $62,3.
Также был повышен прогноз средней цены нефти на 2019 год до $58,2 за баррель.
По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, экономика России может стабильно развиваться даже при низких ценах на нефть.
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