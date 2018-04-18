Polymetal в I квартале нарастил производство на 5% 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Polymetal International plc — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России — в I квартале 2018 года увеличил производство на 5% к аналогичному периоду 2017 года, до 295 тыс. унций золотого эквивалента. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном сегодня на Лондонской бирже.
Производство золота в отчетном периоде увеличилось на 8%, до 214 тыс. унций, выпуск серебра сократился на 3%, до 6 млн унций.
Выручка Polymetal по итогам января-марта 2018 года выросла на 19% к уровню I квартала 2017 года, до $354 млн Кроме того, компания подтвердила прогноз по добыче на весь 2018 год на уровне 1,55 млн унций золотого эквивалента.
Polymetal — крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Компания ведет добычу и геологоразведку в четырех регионах России — Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае и на Чукотке, а также в Казахстане и Армении.
Акции Polymetal торгуются на Московской бирже и на Лондонской фондовой бирже. Крупнейшие акционеры компании — группа «ИСТ» Александра Несиса (27%), PPF Group Петра Келлнера (12,7%) и семья Александра Мамута (примерно 10%). Доля акций в свободном обращении превышает 50%.