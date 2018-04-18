Polymetal в I квартале нарастил производство на 5%

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Polymetal International plc — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России — в I квартале 2018 года увеличил производство на 5% к аналогичному периоду 2017 года, до 295 тыс. унций золотого эквивалента. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном сегодня на Лондонской бирже.

Производство золота в отчетном периоде увеличилось на 8%, до 214 тыс. унций, выпуск серебра сократился на 3%, до 6 млн унций.

Выручка Polymetal по итогам января-марта 2018 года выросла на 19% к уровню I квартала 2017 года, до $354 млн Кроме того, компания подтвердила прогноз по добыче на весь 2018 год на уровне 1,55 млн унций золотого эквивалента.