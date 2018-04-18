Мировые рынки акций растут за счет позитивной корпоративной отчетности

Американские рынки акций сегодня повышаются благодаря позитивному началу сезона отчетности, сообщает Dow Jones.

В начале торгов Dow Jones Industrial Average добавил 0,1%, а S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0,2%. Индекс Stoxx Europe 600 на момент написания обзора придерживался флэтовой линии. Азиатские фондовые индексы сегодня выросли.

Morgan Stanley сегодня сообщил о повышении прибыли за 1-й квартал на 40%. Другие крупные банки Уолл-стрит также отчитались об улучшении результатов благодаря снижению налогов и росту активности на рынках.

Инвесторы рассчитывают на то, что высокие финансовые результаты компаний за 1-й квартал помогут рынкам акций вырасти после неспокойного начала года. Ранее фондовые индексы резко колебались и даже переходили в зону коррекции из-за ряда тревожных факторов, включая внешнеторговые конфликты и геополитические риски. Во вторник американский Dow Jones Industrial Average вернулся на позитивную территорию за 2018 год.

"Думаю, в ближайшие недели нас ждет еще больше отчетов с высокими финансовыми показателями", — говорит генеральный директор Esposito Securities Марк Эспосито. Но он добавил, что волатильность на рынках сохранится из-за неопределенности в отношении политики ФРС и президента Дональда Трампа

По данным Thomson Reuters, отчетность уже опубликовали 43 компании из расчетной базы S&P 500, при этом результаты 74% превысили ожидания. Средняя историческая доля компаний, превышающих прогнозы, составляет 64%.

Джим Рид. "Высокие финансовые результаты компаний оказывают более мощное влияние, чем различные геополитические и внешнеторговые события", — написал аналитик Deutsche Bank

Некоторые геополитические опасения ослабли: участники рынков считают, что ракетные удары, нанесенные США по Сирии в конце прошлой недели, не перерастут в масштабный конфликт.

Аналитик ING Bank Вираж Пател написал, что переговоры между США и Северной Кореей «могут смягчить беспокойство о геополитике и внешней торговле, которое сдерживало мировой спрос на рисковые активы». «С Трампом связано много рисков и вряд ли благоприятные условия сохранятся надолго, но инвесторы, вероятно, не захотят упускать возможность», — добавил он.

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла с 2,814% до 2,838%. Индекс доллара WSJ подрос на 0,1%.

Народный банк Китая снизил требования к банковским резервам, что поддержало рост акций финансовых компаний.

Народный банк Китая впервые за два года позволил коммерческим банкам на 1 процентный пункт сократить долю депозитов, направляемых в резерв. Экономисты назвали этот шаг превентивной мерой для поддержки роста. Разрешенное сокращение оказалось более сильным, чем в большинстве предыдущих случаев. Оно вступит в силу 25 апреля и позволит высвободить капитал на сумму около 200 млрд долларов.

Гонконгский индекс Hang Seng набрал 0,7%, а японский индекс Nikkei Stock Average поднялся на 1,4%.

Нефть выросла в цене после данных Американского института нефти, указавших, что запасы бензина и сырой нефти в США на прошлой неделе сократились. Аналитики полагают, что сегодняшние правительственные данные укажут на менее сильное снижение. Нефть марки Brent подорожала на 1,2%. Золото подросло на 0,3%.