Чайка рассказал сенаторам об остановке приватизации «Роснано»

"Проведенная на опережение работа правоохранительных органов позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений и нанесение значительного ущерба экономике страны. Например, в результате информирования органами Федеральной службы безопасности президента Российской Федерации не допущено утраты государственного контроля над активами ОАО «Роснано» стоимостью 147 миллиардов рублей (приостановлена приватизация ООО «УК „Роснано“ по заниженной цене)», — говорится в тексте.

ООО «Управляющая компания „Роснано“ управляет активами АО „Роснано“ и новыми инвестиционными фондами, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. АО „Роснано“ создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации „Российская корпорация нанотехнологий“ и на 100% принадлежит государству.