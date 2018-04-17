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Чайка рассказал сенаторам об остановке приватизации «Роснано»
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Чайка рассказал сенаторам об остановке приватизации «Роснано» 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Прокуроры не допустили приватизацию по заниженной цене управляющей компании «Роснано» в 2017 году, что привело бы к утрате государственного контроля над активами стоимостью 147 миллиардов рублей, говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки Совету Федерации.
"Проведенная на опережение работа правоохранительных органов позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений и нанесение значительного ущерба экономике страны. Например, в результате информирования органами Федеральной службы безопасности президента Российской Федерации не допущено утраты государственного контроля над активами ОАО «Роснано» стоимостью 147 миллиардов рублей (приостановлена приватизация ООО «УК „Роснано“ по заниженной цене)», — говорится в тексте.
ООО «Управляющая компания „Роснано“ управляет активами АО „Роснано“ и новыми инвестиционными фондами, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. АО „Роснано“ создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации „Российская корпорация нанотехнологий“ и на 100% принадлежит государству.
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