«Греф оценил потери банков РФ за 1,5 недели из-за волатильности рынков в 80-100 млрд руб» и Wintershall вложат 143 млрд…

МОСКВА , 17 апр /ПРАЙМ/. Совместные предприятия "Газпрома" и немецкой Wintershall — «Ачим Девелопмент» и «Ачимгаз» — планируют заключить договор по строительству первоочередных объектов участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения на сумму 143 миллиарда рублей, следует из материалов СП по проекту — «Ачим Девелопмент».

Согласно документам, работы будут проводиться до сентября 2021 года.

В настоящее время «Газпром» самостоятельно добывает ачимовский газ на блоке 2A ачимовских залежей Уренгойского месторождения. На первом участке добычу ведет ЗАО «Ачимгаз» (СП «Газпрома» и Wintershall). Третий, четвертый и пятый опытные участки готовятся к разработке. Компании Wintershall принадлежит в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгоя — «Ачим Девелопмент» — 25,01%. Австрийская OMV может получить 24,98% участия в этом проекте в рамках договоренностей по обмену активами с «Газпромом».

Четвертый и пятый блоки планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, говорится в презентации ко Дню инвестора. Пик добычи по ачимовским блокам в 40 миллиардов кубометров газа будет достигнут к 2034 году.

Ачимовские участки Уренгойского НГКМ — наиболее перспективные залежи конденсатосодержащего газа. Запасы ачимовских залежей только на территории деятельности ООО «Газпром добыча Уренгой» превышают 1 триллион кубометров газа и 400 миллионов тонн конденсата по категории С1.