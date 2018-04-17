Суд отложил рассмотрение иска правообладателя «ждуна» к ХК «Спартак» на 7 млн рублей до июня

Арбитражный суд Москвы отложил иск компании «Си ди лэнд контакт», правообладателя «ждуна» к хоккейному клубу «Спартак» на 7 млн рублей, передает корреспондент RNS.

«Слушание откладывается на 28 июня», — заявила судья Ольга Никонова

Представитель «Спартака» рассказал RNS, что иск подан в связи с тем, что хоккейный клуб продавал через свой интернет-магазин игрушку «ждуна» с логотипом клуба.

Из профиля «Си ди лэнд» следует, что она является правообладателем на слово «ждун» и изображение. Заявки на товарный знак поданы в мае и июне 2017 года соответственно.