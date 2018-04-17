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Суд отложил рассмотрение иска правообладателя «ждуна» к ХК «Спартак» на 7 млн рублей до июня
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Суд отложил рассмотрение иска правообладателя «ждуна» к ХК «Спартак» на 7 млн рублей до июня 

Rambler News Service 45 минут назад
Арбитражный суд Москвы отложил иск компании «Си ди лэнд контакт», правообладателя «ждуна» к хоккейному клубу «Спартак» на 7 млн рублей, передает корреспондент RNS.
«Слушание откладывается на 28 июня», — заявила судья Ольга Никонова.
Представитель «Спартака» рассказал RNS, что иск подан в связи с тем, что хоккейный клуб продавал через свой интернет-магазин игрушку «ждуна» с логотипом клуба.
Из профиля «Си ди лэнд» следует, что она является правообладателем на слово «ждун» и изображение. Заявки на товарный знак поданы в мае и июне 2017 года соответственно.
Помимо хоккейного клуба компания подала 23 аналогичных иска. Большая часть исков заключает в себе требования 50 тыс. рублей. Крупнейшие по своей сумме иски поданы к ПАО «Мегафон» (10 млн рублей), ХК «Спартак» (7 млн рублей), компаниям «Интернет решения» (7 млн рублей) и «Играмир» (5 млн рублей).
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