Заемщики стали отказываться от страховки при ипотечных кредитах

Ипотечное страхование — это отдельный продукт, покрывающий риск убытков кредиторов, которые могут возникнуть при дефолте должника и последующей реализации залога (недостаток средств от его продажи и отсутствие возможности получить от заемщика остаток долга). Выгодоприобретателем по нему выступает банк.

"В каждом банке, в зависимости от размеров кредитного портфеля, есть папочка или целый пул кредитов, заемщики которых преждевременно и неожиданно умерли или потеряли трудоспособность, в связи с чем платежи по кредиту прекращены. Если клиент был застрахован, то в большинстве случаев остаток по займу погашает страховая компания. Но для начала эксперты по страхованию досконально изучают причины наступления страхового случая. И если они установят, что гибель или болезнь им не является, то выплачивать компенсацию не будут. Поэтому сегодня страхование жизни необязательно и признано навязанной услугой. Чтобы компенсировать риски, которые могут возникнуть с незастрахованным заемщиком, банки предлагают альтернативу: при отказе от страхования жизни — повышение процентной ставки по кредиту на 1-7 процентных пунктов", — сообщили эксперты компании «Метриум».

Как рассказал «РГ» заемщик Алексей А., он отказался от страховки, которая стоила ему 60 тысяч рублей в год в пользу повышенной ставки. Она выросла на процент, зато он прибавил к кредиту лишь 24 тысячи рублей в год.

В том случае, если тариф по страхованию (например, 1,5 процента) выше, чем повышающий ставку коэффициент (например, плюс 1 процент к ставке по кредиту), отказаться от полиса выгодно. Но в любом виде страхования в первую очередь стоит сравнить тарифы нескольких страховых компаний. Менять компании можно хоть каждый год. «Ограничений, обязывающих заемщика страховаться исключительно в компании, аккредитованной тем или иным банком, не предусмотрено. Заемщик или залогодатель имеет право сделать это в любой страховой компании. Она должна соответствовать критериям, установленным банком-кредитором», — отметила Татьяна Манакова, руководитель юридического отдела юридического бюро «Падва и Эпштейн». При этом банк может отказать в кредите без объяснения причин. Это его право.

Отказ от страхования повышает ставку по кредиту на 1-7 процентных пунктов