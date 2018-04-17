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Заемщики стали отказываться от страховки при ипотечных кредитах
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Заемщики стали отказываться от страховки при ипотечных кредитах 

Российская Газета 44 минуты назад
Ипотечное страхование — это отдельный продукт, покрывающий риск убытков кредиторов, которые могут возникнуть при дефолте должника и последующей реализации залога (недостаток средств от его продажи и отсутствие возможности получить от заемщика остаток долга). Выгодоприобретателем по нему выступает банк.
"В каждом банке, в зависимости от размеров кредитного портфеля, есть папочка или целый пул кредитов, заемщики которых преждевременно и неожиданно умерли или потеряли трудоспособность, в связи с чем платежи по кредиту прекращены. Если клиент был застрахован, то в большинстве случаев остаток по займу погашает страховая компания. Но для начала эксперты по страхованию досконально изучают причины наступления страхового случая. И если они установят, что гибель или болезнь им не является, то выплачивать компенсацию не будут. Поэтому сегодня страхование жизни необязательно и признано навязанной услугой. Чтобы компенсировать риски, которые могут возникнуть с незастрахованным заемщиком, банки предлагают альтернативу: при отказе от страхования жизни — повышение процентной ставки по кредиту на 1-7 процентных пунктов", — сообщили эксперты компании «Метриум».
Как рассказал «РГ» заемщик Алексей А., он отказался от страховки, которая стоила ему 60 тысяч рублей в год в пользу повышенной ставки. Она выросла на процент, зато он прибавил к кредиту лишь 24 тысячи рублей в год.
В том случае, если тариф по страхованию (например, 1,5 процента) выше, чем повышающий ставку коэффициент (например, плюс 1 процент к ставке по кредиту), отказаться от полиса выгодно. Но в любом виде страхования в первую очередь стоит сравнить тарифы нескольких страховых компаний. Менять компании можно хоть каждый год. «Ограничений, обязывающих заемщика страховаться исключительно в компании, аккредитованной тем или иным банком, не предусмотрено. Заемщик или залогодатель имеет право сделать это в любой страховой компании. Она должна соответствовать критериям, установленным банком-кредитором», — отметила Татьяна Манакова, руководитель юридического отдела юридического бюро «Падва и Эпштейн». При этом банк может отказать в кредите без объяснения причин. Это его право.
Отказ от страхования повышает ставку по кредиту на 1-7 процентных пунктов
"Практика отказов в выдаче кредита при отказе от страхования если и есть, то очень незначительная. Банки стимулируют заемщиков страховаться ставками по кредиту. Есть страховка — процент по кредиту ниже, нет страховки — выше. Надо понимать, что банк тоже заинтересован в выдаче кредита. И каждый сам для себя решает, как ему поступить, платить повышенный процент без страхования или единовременно заплатить дополнительную сумму при страховании и уменьшить платеж по кредиту", — резюмирует Евгений Пугачев, руководитель практики «Земля. Недвижимость. Строительство» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал».
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