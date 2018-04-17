CEVA подтвердила IPO на сумму 1,36 миллиарда долларов

Компания CEVA Logistics подтвердила планы по первичному публичному размещению акций (IPO) на Швейцарской бирже SIX, в результате ожидаемое привлечение капитала составит 1,3 миллиарда долларов, пишет AVIAV.

Объявление от поставщика глобальной логистики с доходами в размере 7 млрд долларов, базирующегося в Швейцарии , подтверждает более ранние слухи.

Цель IPO — «ускорение реализации стратегии роста и расширения маржи компании путем укрепления баланса» и погашение задолженности. CEVA рассчитывает начать размещение акций во втором квартале 2018 года в соответствии с рыночными условиями.

Ксавье Урбейн, исполнительный директор CEVA, сказал: «Наши улучшающие финансовые результаты и новые деловые победы являются подтверждением успешного выполнения нашей стратегии по превращению CEVA в одного из мировых лидеров в отрасли логистики легких грузов.

»Планируемое IPO и уменьшение долговой нагрузки позволят нам открыть следующую главу в развитии компании: CEVA сможет ускорить естественный рост и участвовать в консолидации рынка.

«Мы реализуем планы по дальнейшему повышению нашей рентабельности, и мы уверены, что сможем обеспечить акционерам привлекательную доходность».

Доходы CEVA в 2017 году составили 7 млрд долларов, увеличившись на 5,2 процента, а скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, обесценения и амортизационных отчислений (EBITDA) составила 280 млн долларов, что на 10,2 проц. больше, чем в предыдущем году. В компании работает более 56 000 сотрудников, а также временных работников в более чем 1000 мест.

Компания была основана в 2007 году путём объединения контрактного логистического бизнеса компании TNT Logistics и бизнеса по управлению грузоперевозками Eagle Global Logistics.

В своем заявлении CEVA сообщила, что ее бизнес охватывает 160 стран со «сбалансированным охватом и значительным воздействием» на высокоразвивающиеся рынки: на Азиатско-Тихоокеанский регион в 2017 году приходилось 26 проц. доходов, на Америку — 33 проц., а на Европу, Ближний Восток и в Африку 40 проц.

Потребительская и розничная торговля, в том числе электронная коммерция, составила 29 проц. доходов в 2017 году, автомобильная и аэрокосмическая промышленность — 25 и 22 проц. соответственно, а технологии — 15 проц.

В заявлении добавляется: «CEVA выполняет планы по дальнейшему расширению маржи, а также по ускорению роста. Компания нацелена на повышение маржи за счет направления основного внимания в сторону производительности в управлении грузовыми перевозками и контрактной логистики, а также дальнейшему сокращению затрат и ценообразованию».

CEVA стремится обеспечить рост доходов на уровне не менее 4 проц. в среднесрочной перспективе за счет роста мирового рынка логистики и увеличения своей доли в нём. Руководство также нацелено на увеличение рентабельности для роста скорректированного показателя EBITDA в среднесрочной перспективе примерно на 100 млн долларов.

В настоящее время тремя основными акционерами CEVA являются инвестиционные фонды, управляемые такими дочерними компаниями как Capital Research and Management Co, Franklin Advisers и Apollo Global Management, каждая из которых по состоянию на конец декабря 2017 года владеет долей акций соответственно в 26 проц., 25 проц. и 22 проц.

Эти пакеты акций будут «значительно разбавлены» через запланированное IPO Будет выбран новый совет независимых директоров под председательством назначенного председателя, профессора Рольфа Уоттера.