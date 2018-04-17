Минэнерго РФ сохраняет прогноз по добыче нефти в России в 2018 году на уровне 547 млн тонн

«Мы сохраняем прогноз по добыче на уровне прошлого года — примерно 546,9 млн тонн», — сказал он. Накануне агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Минэкономразвития РФ понизило прогноз по добыче нефти в России в 2018 году с 547 млн тонн до 545,5 млн тонн. В начале апреля текущего года министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что добыча нефти в России в 2018 году сохранится на уровне 2017 года и составит порядка 547 млн тонн из-за соглашения России с ОПЕК о сокращении уровня нефтедобычи. Согласно данным Минэнерго, добыча нефти в России в 2017 году сократилась на 0,1% — до 546,8 млн тонн.