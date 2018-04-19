В Ростове на улице Малиновского дилерский центр KIA продолжит свою работу

В редакцию «Южного автомобиля» поступила информация пресс-службы KIA Motor Rus относительно дилерского центра ГК «Артекс» на улице Малиновского в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что здание автосалона могут снести из-за проблем с муниципалитетом — самозастрой. Теперь все формальности разрешены с обеих сторон: дилерский центр продолжит свою работу. Напомним, что холдинг «Ключавто», в ближайшее время, откроет новый дилерский центр KIA на улице Текучева в здании, где ранее размещался автосалон Jaguar/Land Rover группы компаний ААА.