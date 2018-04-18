Ю. Чайка: Около 46 млрд руб. задолженности было выплачено предпринимателям по госконтрактам в 2017 г.

Предпринимателям России выплатили в прошлом году около 46 млрд руб. долга, которые им причитались по государственным и муниципальным контрактам. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации с отчетом о состоянии законности и правопорядка в РФ и о проделанной работе по их укреплению за 2017 г. «Особое внимание уделялось вопросу погашения задолженности по государственным и муниципальным контрактам. Наибольший размер зафиксирован в строительной отрасли, образовании и медицине. Системный надзор органов прокуратуры в тесном контакте с главами регионов, бизнес-сообществами позволил в прошлом году выплатить предпринимателям около 46 млрд руб.», — заявил Ю. Чайка. При этом он отметил, что надзорные мероприятия продолжаются. «Однако совокупный объем долга на конец года зафиксирован в размере 24 млрд руб. в связи с чем надзорные мероприятия продолжаются», — резюмировал генпрокурор.