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Ю. Чайка: Около 46 млрд руб. задолженности было выплачено предпринимателям по госконтрактам в 2017 г.
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Ю. Чайка: Около 46 млрд руб. задолженности было выплачено предпринимателям по госконтрактам в 2017 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Предпринимателям России выплатили в прошлом году около 46 млрд руб. долга, которые им причитались по государственным и муниципальным контрактам. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации с отчетом о состоянии законности и правопорядка в РФ и о проделанной работе по их укреплению за 2017 г.
«Особое внимание уделялось вопросу погашения задолженности по государственным и муниципальным контрактам. Наибольший размер зафиксирован в строительной отрасли, образовании и медицине. Системный надзор органов прокуратуры в тесном контакте с главами регионов, бизнес-сообществами позволил в прошлом году выплатить предпринимателям около 46 млрд руб.», — заявил Ю. Чайка.
При этом он отметил, что надзорные мероприятия продолжаются.
«Однако совокупный объем долга на конец года зафиксирован в размере 24 млрд руб. в связи с чем надзорные мероприятия продолжаются», — резюмировал генпрокурор.
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