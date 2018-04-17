Прокуроры добились погашения долга по госконтрактам на 46 миллиардов рублей

Согласно докладу, анализ надзорной деятельности выявил проблему «недостаточной правовой урегулированности» вопроса об ответственности государственных или муниципальных заказчиков, нарушающих права бизнесменов на оплату работ.