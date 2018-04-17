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Прокуроры добились погашения долга по госконтрактам на 46 миллиардов рублей
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Прокуроры добились погашения долга по госконтрактам на 46 миллиардов рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Прокуроры в 2017 году добились погашения долга перед бизнесменами на сумму свыше 46 миллиардов рублей по государственным и муниципальным контрактам, следует из доклада генпрокурора РФ Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации.
Согласно докладу, анализ надзорной деятельности выявил проблему «недостаточной правовой урегулированности» вопроса об ответственности государственных или муниципальных заказчиков, нарушающих права бизнесменов на оплату работ.
По предложению Генеральной прокуратуры в июле прошлого года в КоАП РФ появилась статья 7.32.5 «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Прокуроры добились административного наказания виновных должностных лиц за эти упущения в 61 регионе РФ, отмечается в докладе.
"В результате принятого комплекса мер в 2017 году перед предпринимателями погашена задолженность на сумму свыше 46 миллиардов рублей (в Краснодарском крае — 5,5 миллиарда рублей, Московской области — 4,7 миллиарда рублей, Ярославской области — 2,3 миллиарда рублей)", — говорится в докладе.
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