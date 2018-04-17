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Россия и Иран могут на 5 лет продлить соглашение о поставках нефти
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Россия и Иран могут на 5 лет продлить соглашение о поставках нефти 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Соглашение о поставках нефти между Россией и Ираном может быть продлено на 5 лет, об этом сегодня заявил глава Минэнерго России Александр Новак журналистам.
Ведомство, сообщил он, работает над продлением соглашения в формате «нефть в обмен на товары» именно на такой срок, проинформировав, что оно уже действует, и первая партия «черного золота» ранее была отгружена.
Объем поставок иранской нефти в нашу страну составляет порядка 5 миллионов тонн в год, первая партия объемом в 1 миллион тонн в рамках соглашения была отгружена еще в ноябре прошлого года. Новак ранее пояснял, что такой формат соглашения как «нефть в обмен на товары» развивает торговый оборот между Россией и той страной, с которой оно заключено, так как выручка от проданной нефти идет на закупку товаров и услуг российского происхождения.
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 Ещё 6 источников 
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