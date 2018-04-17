Россия и Иран могут на 5 лет продлить соглашение о поставках нефти

Ведомство, сообщил он, работает над продлением соглашения в формате «нефть в обмен на товары» именно на такой срок, проинформировав, что оно уже действует, и первая партия «черного золота» ранее была отгружена.

Объем поставок иранской нефти в нашу страну составляет порядка 5 миллионов тонн в год, первая партия объемом в 1 миллион тонн в рамках соглашения была отгружена еще в ноябре прошлого года. Новак ранее пояснял, что такой формат соглашения как «нефть в обмен на товары» развивает торговый оборот между Россией и той страной, с которой оно заключено, так как выручка от проданной нефти идет на закупку товаров и услуг российского происхождения.