Совет директоров производителя «Арбидола» и «Афобазола» одобрил делистинг 

Совет директоров «Отисифарм» единогласно принял решение о делистинге акций с Московской биржи. Об этом говорится в сообщении компании.
Окончательное решение о делистинге должны принять акционеры компании на внеочередном собрании 18 мая 2018 г. Компания предложит несогласным выкупить бумаги в размере 202 руб. за акцию.
«Отисифарм» — крупнейший российский производитель лекарств для аптек. Компания владеет правами на 32 торговых знака, среди которых «Арбидол», «Пенталгин», «Компливит», «Флюкостат», «Афобазол» и «Коделак».
В ноябре 2017 г. кипрская Augment Investments, подконтрольная владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, и ее аффилированные лица с помощью оферты консолидировали 99,1% «Отисифарма». Ни акционеры «Отисифарма», ни сама компания ранее не объясняли решение сделать ее частной.