Совет директоров производителя «Арбидола» и «Афобазола» одобрил делистинг

Совет директоров «Отисифарм» единогласно принял решение о делистинге акций с Московской биржи . Об этом говорится в сообщении компании.

Окончательное решение о делистинге должны принять акционеры компании на внеочередном собрании 18 мая 2018 г. Компания предложит несогласным выкупить бумаги в размере 202 руб. за акцию.

«Отисифарм» — крупнейший российский производитель лекарств для аптек. Компания владеет правами на 32 торговых знака, среди которых «Арбидол», «Пенталгин», «Компливит», «Флюкостат», «Афобазол» и «Коделак».