Ещё
Объем биржевых торгов нефтепродуктами в России вырос в I квартале на 2,9% — до 4,6 млн тонн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Объем биржевых торгов нефтепродуктами в России вырос в I квартале на 2,9% — до 4,6 млн тонн 

Rambler News Service 35 минут назад
Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вырос в январе-марте 2018 года на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 4,554 млн тонн, говорится в сообщении СПбМТСБ.
«Объем торгов нефтепродуктами, а также отдельными категориями товаров, выработанными из нефти и газа, увеличился на СПбМТСБ на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составив 4,554 млн тонн», — говорится в сообщении.
В денежном выражении оборот в секции составил 171,754 млрд рублей При этом реализация бензина Премиум-95 составила 624 тыс. тонн, Регуляр-92 — 1,353 млн тонн, дизельного топлива — 1,471 млн тонн, авиационного керосина — 0,401 млн тонн, мазута топочного — 430 тыс. тонн.
Объем реализации сжиженных углеводородных газов (СУГ) составил 214 тыс. тонн, что на 29,9% больше, чем в аналогичный период в 2017 году.
Rambler News Service: последние новости
Японские компании просят «Русал» приостановить отгрузки из-за санкций «Полюс» в I квартале увеличил производство золота на 13% — до 507 тыс. унций «Новатэк» в рамках buyback 16 апреля выкупил 350 тыс. акций на 250,6 млн рублей
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой128
Миру предрекли глобальное финансовое крушение79
МЧС обратилось к москвичам14
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Украинский космос оказался под угрозой из-за США281
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение