Объем биржевых торгов нефтепродуктами в России вырос в I квартале на 2,9% — до 4,6 млн тонн

Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вырос в январе-марте 2018 года на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 4,554 млн тонн, говорится в сообщении СПбМТСБ.

«Объем торгов нефтепродуктами, а также отдельными категориями товаров, выработанными из нефти и газа, увеличился на СПбМТСБ на 2,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составив 4,554 млн тонн», — говорится в сообщении.

В денежном выражении оборот в секции составил 171,754 млрд рублей При этом реализация бензина Премиум-95 составила 624 тыс. тонн, Регуляр-92 — 1,353 млн тонн, дизельного топлива — 1,471 млн тонн, авиационного керосина — 0,401 млн тонн, мазута топочного — 430 тыс. тонн.

Объем реализации сжиженных углеводородных газов (СУГ) составил 214 тыс. тонн, что на 29,9% больше, чем в аналогичный период в 2017 году.