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Фондовый рынок России закрылся ростом
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Фондовый рынок России закрылся ростом 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фондовый рынок России закрылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи вырос на 1,93% и составил 2185 пункта.
Индекс РТС поднялся на 3,12%, до 1119 пункта.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
Стоимость нефти с утра растет на 0,6% — до $71,81 за баррель по марке Brent.
Как стало известно, президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России.
Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones увеличился на 0,92% и составил 24 798,60 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 0,82% и составил 2669,81 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 1,25% и составил 7245,42 пункта.
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