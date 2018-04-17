Менеджмент «Трансконтейнера» предлагает выплачивать дивиденды исходя из уровня долга

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Менеджмент ПАО «Трансконтейнер» предлагает привязать размер дивидендов к уровню долга, сообщил журналистам первый заместитель финансового директора компании Андрей Жемчугов.

"У нас есть предложения от менеджмента, чтобы скорректировать дивидендную политику, привязав размер выплаты дивидендов к уровню долговой нагрузки. В обратной пропорциональности, конечно. Мы в этом году планируем вынести [это предложение] на рассмотрение совета, — сказал Жемчугов. — Принцип такой же: чем больше соотношение долг к EBITDA, тем меньше процент прибыли, направляемый на дивиденды".

В феврале генеральный директор компании Петр Баскаков говорил, что менеджмент считает возможным направить на дивиденды за 2017 год до 50% от чистой прибыли по РСБУ, которая по итогам прошлого года составила 5,43 млрд рублей (вдвое выше, чем за 2016 год, став рекордной за всю историю компании).

На финальные дивиденды за 2016 год «Трансконтейнер» направил 650,4 млн рублей (46,81 рубля на акцию), или 50% от нераспределенной чистой прибыли по РСБУ по итогам 2016 года. За первое полугодие «Трансконтейнер» выплатил 4,8 млрд рублей дивидендов.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок.