Ралли на рынке металлов — предвестник кризиса?

Москва , 19 апреля — «Вести. Экономика». Одна из важнейших тенденций на мировых рынках — рынок металлов, да и сырья в целом. Она, безусловно, заслуживает отдельного внимания, хотя не так широко освещается.

После введения санкций в отношении "РусАла" на рынке алюминия началось настоящее ралли. Сегодня, к слову, металл также существенно дорожает.

Но алюминий не единственный металл, цены на который стремительно растут. Никель в среду взлетел в цене до трехлетнего максимума. Это отчасти также связано с санкциями США : никто не знает, кого они затронут в следующий раз. Во всяком случае так писали различные СМИ, и этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать ралли.

Агентство Reuters сообщало, что китайские трейдеры очень встревожены ростом цен на никель, но это лишь легкий сигнал о том, что ситуация действительно может принести серьезные проблемы.

Мировая экономика и так начинает затормаживаться, и рост цен на сырье только окончательно убьет все попытки роста. Кстати, в 2008 г. мы также стали свидетелями бурного роста цен на сырьевые активы. Чем все это закончилось, напоминать лишний раз не стоит, хотя, конечно, это была несколько другая история и основные причины кризиса были другие.

Признаки тревоги наблюдаются и в Японии . Агентство Reuters сообщило, что крупные японские торговые дома попросили российского производителя алюминия — «РусАл» — прекратить поставки алюминия из-за санкций США.

"Мы просили «РусАл» прекратить поставки алюминия для наших срочных контрактов, поскольку мы не можем произвести оплату в долларах США и мы не хотим рисковать", — рассказал источник агентства.

В результате образовался дефицит алюминия, японские покупатели в панике ищут альтернативные пути, все это удвоило внутренние спотовые премии за алюминий и подняло мировые цены.

Не стоит забывать также и о том, что наряду с металлами растут и цены на нефть. Сегодня они преодолели отметку $74, достигнув максимума с 2014 г.

Все это самым прямым образом оказывает давление на мировую экономику. Появились существенные риски инфляции, с которыми, судя по всему, крупнейшие центробанки будут бороться. ФРС продолжит повышать ставки, а ЕЦБ и Банк Японии будут сворачивать стимулы.

В результате мы получим ужесточение монетарной политики на фоне торможения экономики, а это уже риски глобальной рецессии.

Кроме того, накануне МВФ выпустил доклад, в котором с тревогой отмечает, что объем мирового долга достиг небывалых размеров и по отношению к мировому ВВП уже превышает уровни 2008 г.

Более того, в докладе говорится о том, что при росте ставок риску дефолта подвергнутся многие компании, объем активов которых оценивается в несколько триллионов долларов.

Чем выше ставки, тем больше денег нужно для обслуживания долга. Это во время работы печатных станков на полную мощность можно было занимать практически под нулевые ставки, а потом рефинансировать, однако ставки начали расти, и теперь ситуация изменилась.

Достаточно посмотреть на динамику доходностей американских трежерис, и все станет понятно. По десятилетним бумагам показатель уже вплотную приблизился к отметке 3%.