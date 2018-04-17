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«Русал» приостановил отгрузку на экспорт алюминия в некоторых контейнерах
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«Русал» приостановил отгрузку на экспорт алюминия в некоторых контейнерах 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора оператора Петра Баскакова.
"Они ("Русал") пока не знают, что происходит, поэтому все перевозки приостановлены. Из 3000 контейнеров в месяц мы перевезли около 700. Пока объемы перевозок в экспортном сообщении приостановлены. Это на нас сильно не сказывается", — сказал Баскаков.
В свою очередь заместитель гендиректора оператора Виктор Марков рассказал, что "Трансконтейнер" в настоящее время прорабатывает с «Русалом» различные варианты дальнейшего взаимодействия.
Ранее сообщалось, что Лондонская биржа металлов (LME) ввела временные ограничения на торговлю алюминием «Русала».
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