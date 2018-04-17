«Русал» приостановил отгрузку на экспорт алюминия в некоторых контейнерах

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора оператора Петра Баскакова.

"Они ( "Русал" ) пока не знают, что происходит, поэтому все перевозки приостановлены. Из 3000 контейнеров в месяц мы перевезли около 700. Пока объемы перевозок в экспортном сообщении приостановлены. Это на нас сильно не сказывается", — сказал Баскаков.

В свою очередь заместитель гендиректора оператора Виктор Марков рассказал, что "Трансконтейнер" в настоящее время прорабатывает с «Русалом» различные варианты дальнейшего взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Лондонская биржа металлов (LME) ввела временные ограничения на торговлю алюминием «Русала».