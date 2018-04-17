Ирак и РФ планируют создать комитет по ситуации вокруг контракта «Роснефти» с Курдистаном 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Москва и Багдад планируют создать комитет по рассмотрению ситуации, сложившейся вокруг контракта "Роснефти" с Иракским Курдистаном. Об этом заявил во вторник ТАСС посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади.
По его словам, изначально Ирак выступал против заключения этого контакта, так как он «противоречит конституции страны». «Но сейчас идут активные переговоры между министерствами энергетики Ирака и России, планируется создать комитет, который будет заниматься этой проблемой, — сообщил дипломат. — Уже прошли три встречи в Багдаде, заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов был в Ираке в январе, феврале и в апреле, где провел встречи с замминистра по энергетике. Они были очень положительные».
Посол отметил, что контракт должен быть заключен с правительством Ирака. «Надеемся, что все проблемные вопросы будут разрешены, включая вопрос с „Роснефтью“, — заключил он.
»Роснефть" и правительство Иракского Курдистана ранее договорились о начале геологоразведочных работ на пяти нефтяных блоках в регионе, в случае их успеха промышленная эксплуатация начнется с 2021 года. Российская компания может заплатить за вхождение в проект в общей сложности до $400 млн, из которых $200 млн «могут быть компенсированы за счет добытой на блоках нефти». Доля группы «Роснефть» в соглашении о разделе продукции составит 80%. По консервативным оценкам, суммарные извлекаемые запасы нефти на этих пяти блоках могут составить около 670 млн баррелей.