Ирак и РФ планируют создать комитет по ситуации вокруг контракта «Роснефти» с Курдистаном

ЕКАТЕРИНБУРГ , 17 апреля. / ТАСС /. Москва и Багдад планируют создать комитет по рассмотрению ситуации, сложившейся вокруг контракта "Роснефти" с Иракским Курдистаном. Об этом заявил во вторник ТАСС посол Ирака России Хайдар Мансур Хади.

По его словам, изначально Ирак выступал против заключения этого контакта, так как он «противоречит конституции страны». «Но сейчас идут активные переговоры между министерствами энергетики Ирака и России, планируется создать комитет, который будет заниматься этой проблемой, — сообщил дипломат. — Уже прошли три встречи в Багдаде, заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов был в Ираке в январе, феврале и в апреле, где провел встречи с замминистра по энергетике. Они были очень положительные».

Посол отметил, что контракт должен быть заключен с правительством Ирака. «Надеемся, что все проблемные вопросы будут разрешены, включая вопрос с „Роснефтью“, — заключил он.

»Роснефть" и правительство Иракского Курдистана ранее договорились о начале геологоразведочных работ на пяти нефтяных блоках в регионе, в случае их успеха промышленная эксплуатация начнется с 2021 года. Российская компания может заплатить за вхождение в проект в общей сложности до $400 млн, из которых $200 млн «могут быть компенсированы за счет добытой на блоках нефти». Доля группы «Роснефть» в соглашении о разделе продукции составит 80%. По консервативным оценкам, суммарные извлекаемые запасы нефти на этих пяти блоках могут составить около 670 млн баррелей.