Ещё
Ирак и РФ планируют создать комитет по ситуации вокруг контракта «Роснефти» с Курдистаном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ирак и РФ планируют создать комитет по ситуации вокруг контракта «Роснефти» с Курдистаном 

ТАСС 52 минуты назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Москва и Багдад планируют создать комитет по рассмотрению ситуации, сложившейся вокруг контракта "Роснефти" с Иракским Курдистаном. Об этом заявил во вторник ТАСС посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади.
По его словам, изначально Ирак выступал против заключения этого контакта, так как он «противоречит конституции страны». «Но сейчас идут активные переговоры между министерствами энергетики Ирака и России, планируется создать комитет, который будет заниматься этой проблемой, — сообщил дипломат. — Уже прошли три встречи в Багдаде, заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов был в Ираке в январе, феврале и в апреле, где провел встречи с замминистра по энергетике. Они были очень положительные».
Посол отметил, что контракт должен быть заключен с правительством Ирака. «Надеемся, что все проблемные вопросы будут разрешены, включая вопрос с „Роснефтью“, — заключил он.
»Роснефть" и правительство Иракского Курдистана ранее договорились о начале геологоразведочных работ на пяти нефтяных блоках в регионе, в случае их успеха промышленная эксплуатация начнется с 2021 года. Российская компания может заплатить за вхождение в проект в общей сложности до $400 млн, из которых $200 млн «могут быть компенсированы за счет добытой на блоках нефти». Доля группы «Роснефть» в соглашении о разделе продукции составит 80%. По консервативным оценкам, суммарные извлекаемые запасы нефти на этих пяти блоках могут составить около 670 млн баррелей.
ТАСС: последние новости
Reuters: японские трейдеры попросили "Русал" остановить отгрузку продукции из-за санкций "Мегафон" восстановил работу после сбоя Стивен Спилберг стал первым режиссером, чьи фильмы собрали в прокате более $10 млрд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой68
МЧС обратилось к москвичам10
Украинский космос оказался под угрозой из-за США233
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО541
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение