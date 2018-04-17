Совет директоров Роснефти 25 апреля обсудит рекомендации по дивидендам за 2017 г

Совет директоров "Роснефти" 25 апреля обсудит рекомендации по дивидендам по итогам 2017 года, следует из материалов крупнейшей российской нефтяной компании.

"Дата проведения заседания совета директоров эмитента — 25 апреля. Повестка… О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК „Роснефть“ за 2017 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО „НК „Роснефть“ по результатам 2017 года и порядку его выплаты“, — говорится в материалах.

Помимо этого, совет обсудит утверждение дополнительных инициатив к стратегии компании „Роснефть-2022“.