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Совет директоров Роснефти 25 апреля обсудит рекомендации по дивидендам за 2017 г
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Совет директоров Роснефти 25 апреля обсудит рекомендации по дивидендам за 2017 г 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Совет директоров "Роснефти" 25 апреля обсудит рекомендации по дивидендам по итогам 2017 года, следует из материалов крупнейшей российской нефтяной компании.
"Дата проведения заседания совета директоров эмитента — 25 апреля. Повестка… О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «НК „Роснефть“ за 2017 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО „НК „Роснефть“ по результатам 2017 года и порядку его выплаты“, — говорится в материалах.
Помимо этого, совет обсудит утверждение дополнительных инициатив к стратегии компании „Роснефть-2022“.
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