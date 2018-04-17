Moody’s понизило рейтинги банка «Возрождение»

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитные долгосрочные рейтинги банка «Возрождение» в национальной и иностранной валюте с уровня «B2» до «B3», говорится в сообщении агентства.

«Снижение рейтингов банка «Возрождение» отражает длительную неопределенность в отношении будущей структуры акционеров банка и перспектив (его) развития, что является потенциально неблагоприятным результатом надзора со стороны Центрального банка России , а также риск оттока клиентов и депозитов в условиях постоянной неопределенности», — говорится в сообщении.

Также аналитики отмечают, что контрольный пакет акций «Возрождения» (52,73%) выставлен на продажу по требованию ЦБ из-за неудовлетворительной деловой репутации Дмитрия Ананьева , собственника зарегистрированной в Нидерландах Promsvyaz Capital B. V., через которую он владел «Возрождением».

«Moody’s понимает, что в данный момент «Возрождение» не имеет связей, в том числе и кредитных, с Промсвязьбанком (бывшим активом Ананьева, находящимся на санации в Фонде консолидации банковского сектора — RNS). Однако, по мнению агентства, в банке до сих пор остаются лица, связанные с бывшими акционерами Промсвязьбанка», — говорится в сообщении.

21 декабря 2017 года Moody’s понизило рейтинг «Возрождения» с «B1» до «B2». Это произошло на фоне новостей о начале санации Промсвязьбанка. Оба банка на тот момент принадлежали братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым через Promsvyaz Capital B. V.