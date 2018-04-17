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Moody’s понизило рейтинги банка «Возрождение»
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Moody’s понизило рейтинги банка «Возрождение» 

Rambler News Service 57 минут назад
Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитные долгосрочные рейтинги банка «Возрождение» в национальной и иностранной валюте с уровня «B2» до «B3», говорится в сообщении агентства.
«Снижение рейтингов банка «Возрождение» отражает длительную неопределенность в отношении будущей структуры акционеров банка и перспектив (его) развития, что является потенциально неблагоприятным результатом надзора со стороны Центрального банка России, а также риск оттока клиентов и депозитов в условиях постоянной неопределенности», — говорится в сообщении.
Также аналитики отмечают, что контрольный пакет акций «Возрождения» (52,73%) выставлен на продажу по требованию ЦБ из-за неудовлетворительной деловой репутации Дмитрия Ананьева, собственника зарегистрированной в Нидерландах Promsvyaz Capital B. V., через которую он владел «Возрождением».
«Moody’s понимает, что в данный момент «Возрождение» не имеет связей, в том числе и кредитных, с Промсвязьбанком (бывшим активом Ананьева, находящимся на санации в Фонде консолидации банковского сектора — RNS). Однако, по мнению агентства, в банке до сих пор остаются лица, связанные с бывшими акционерами Промсвязьбанка», — говорится в сообщении.
21 декабря 2017 года Moody’s понизило рейтинг «Возрождения» с «B1» до «B2». Это произошло на фоне новостей о начале санации Промсвязьбанка. Оба банка на тот момент принадлежали братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым через Promsvyaz Capital B. V.
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