ФАС возбудила дело против компаний, обеспечивающих бензином АЗС Крыма

В результате анализа розничного рынка автомобильных бензинов и дизельного топлива службой было установлено, что нефтепродукты перепродаются между компаниями несколько раз до того, как поступают на автозаправочные станции.

Как отмечает служба, цепочка перепродажи товара содержит в себе признаки согласованных действий, приводящих к ограничению конкуренции на рынке нефтепродуктов республики.

"В результате этих соглашений у компаний появилась возможность влиять на условия обращения товара на рынке, в частности, оказывать существенное влияние на розничную цену реализации. Все это послужило поводом для возбуждения антимонопольного дела", — говорится в сообщении.

Среди компаний, в отношении которых возбуждено дело — «РУАНТ», «Консонанс», «Фирма ТЭС», «Кедр», «Брокерский альянс независимых трейдеров», «Дартс», «Топливная компания Карат», «Продукт-инвест», «КД-ойл» и «Синергия Ойл Групп».