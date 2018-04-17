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ФАС возбудила дело против компаний, обеспечивающих бензином АЗС Крыма
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ФАС возбудила дело против компаний, обеспечивающих бензином АЗС Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против 10 крымских компаний, обеспечивающих полуостров нефтепродуктами в розницу, сообщается на сайте ведомства.
В результате анализа розничного рынка автомобильных бензинов и дизельного топлива службой было установлено, что нефтепродукты перепродаются между компаниями несколько раз до того, как поступают на автозаправочные станции.
Как отмечает служба, цепочка перепродажи товара содержит в себе признаки согласованных действий, приводящих к ограничению конкуренции на рынке нефтепродуктов республики.
"В результате этих соглашений у компаний появилась возможность влиять на условия обращения товара на рынке, в частности, оказывать существенное влияние на розничную цену реализации. Все это послужило поводом для возбуждения антимонопольного дела", — говорится в сообщении.
Среди компаний, в отношении которых возбуждено дело — «РУАНТ», «Консонанс», «Фирма ТЭС», «Кедр», «Брокерский альянс независимых трейдеров», «Дартс», «Топливная компания Карат», «Продукт-инвест», «КД-ойл» и «Синергия Ойл Групп».
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