Курс доллара снизился до 61 рубля

Курс доллара расчетами «сегодня» в ходе торгов на валютном рынке снизился до отметки в 61 рубль 38 копеек за единицу американской валюты.

При этом в ходе торгов курс валюты Нового Света колебался в диапазоне от 60 рублей 29 копеек до 62 рублей 4 копеек за доллар.

Евро на этом фоне проказывает рост — по состоянию на 15:00 мск за единицу валюты Старого Света давали 76 рублей 22 копейки.

Отметим, что трейдеры настроены на покупку валюты, так как курс, если говорить о долларе, существенно ниже чем тот, который был всего несколько дней назад.