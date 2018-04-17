Ещё
Курс доллара снизился до 61 рубля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курс доллара снизился до 61 рубля 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Российская Газета
Курс доллара расчетами «сегодня» в ходе торгов на валютном рынке снизился до отметки в 61 рубль 38 копеек за единицу американской валюты.
При этом в ходе торгов курс валюты Нового Света колебался в диапазоне от 60 рублей 29 копеек до 62 рублей 4 копеек за доллар.
Евро на этом фоне проказывает рост — по состоянию на 15:00 мск за единицу валюты Старого Света давали 76 рублей 22 копейки.
Отметим, что трейдеры настроены на покупку валюты, так как курс, если говорить о долларе, существенно ниже чем тот, который был всего несколько дней назад.
При этом ЦБ валюту для Минфина на рынке в период с 9 по 13 апреля не закупал. Вчера 16 апреля зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что закупки в рамках бюджетного правила возобновятся при наличии большей стабильности на рынке.
Российская Газета: последние новости
"Мегафон" назвал причину сбоя в работе сети Курс рубля подскочил на новостях об отложенных санкциях В "Ростехе" рассказали об отказе от системы SWIFT
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский космос оказался под угрозой из-за США159
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
МЧС обратилось к москвичам4
Крым попадет на украинские деньги177
Россия отказалась перевозить грузы НАТО522
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение