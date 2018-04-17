Банк «Уссури» снизил ставки по депозитам для юрлиц

«Уссури — Партнер» можно разместить на девять месяцев под 7,25% годовых. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Возможны пополнение и досрочное расторжение договора по льготным ставкам. Возможность выбора схемы выплаты процентов — капитализация, на расчетный счет (ежемесячно, ежеквартально, в день окончания срока депозита).

Продуктовый виджет

Депозит «Классический» размещается теперь под 2,25—6,75% годовых в рублях. Минимальный лимит суммы депозита — 100 тыс. рублей. Срок — один, два, три, шесть и двенадцать месяцев в рублях. Есть возможность пополнения. Отсутствует право досрочного отзыва депозита.

«Оптимальный» — 4,25—6,25% годовых в зависимости от размера неснижаемого остатка от предложенной суммы депозита и размера возможной суммы снятия и пополнения от предложенной суммы депозита. Минимальный лимит суммы депозита — 200 тыс. рублей. Срок — от трех до 12 месяцев, и один год. Есть Возможность пополнения и частичного отзыва средств с депозита.

«Уссури VIP» — 7,75% годовых на десять месяцев. Сумма размещения — от 10 млн рублей. Возможность пополнения депозита, до 50 млн рублей, а также возможность досрочного или частичного отзыва денежных средств.

Депозит «Уссури — Лучший выбор». Он открывается в рублях на год. Первые шесть месяцев ставка — 7,5%, вторые — 6,5% годовых. Ставка за весь срок размещения составит 7% годовых (минус 0,3 п.п.). Минимальная сумма вложения — 500 тыс. рублей. Предусмотрена возможность пополнения счета, частичного снятия средств и досрочного расторжения договора. Возможность выбора схемы выплаты процентов: капитализация, без капитализации (на расчетный счет).