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Генпрокуратура не позволила сорвать «космический» госзаказ на 18 млрд рублей
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Генпрокуратура не позволила сорвать «космический» госзаказ на 18 млрд рублей 

360tv.ru 56 минут назад
За 2017 год Генпрокуратура не позволила сорвать гособоронзаказ в космической сфере на сумму в 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил в ежегодном докладе генпрокурор Юрий Чайка, передает «Интерфакс».
Превентивными мерами прокурорского реагирования, принятыми в ходе исполнения поручения президента РФ, предотвращен срыв исполнения государственного оборонного заказа особой важности по оснащению и запуску космических аппаратов стоимостью более 18 миллиардов рублей
— текст документа.
Ведомство вскрыло хищения и нецелевые использования денег, выделенных на реализацию гособоронзаказа, а также на федеральные целевые программы. Кроме того, ведомство пресекло нарушения при закупке военной продукции.
Среди нарушений: в октябре 2017 года возбудили уголовное дело по факту хищения. В той схеме было 20 подставных организаций, которые украли 1,5 миллиарда рублей из четырех миллиардов. Изначально деньги выделили на программу по уничтожению химического оружия.
Говоря о космической сфере, недавно стало известно, что специалисты перенесли на 2019 год запуск научного модуля Международной космической станции. Изначально его должны были отправить на орбиту 20 декабря 2018 года.
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