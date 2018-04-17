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Расходную часть бюджета НАО на 2018 год планируется увеличить более чем на 2 млрд рублей
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Расходную часть бюджета НАО на 2018 год планируется увеличить более чем на 2 млрд рублей 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Комиссия по экономической политике Собрания депутатов Ненецкого автономного округа рассмотрела поправки в бюджет региона 2018 года. Согласно предложенным корректировкам, доходная часть должна возрасти на 2,2 млрд рублей, расходная — на 2,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба окружного парламента.
"На заседании комиссии по экономической политике и бюджету депутаты рассмотрели поправки в окружной бюджет на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов. Как сообщила заместитель губернатора, руководитель Департамента финансов и экономики НАО Татьяна Логвиненко, доходы казны предлагается увеличить на 2,2 млрд рублей, расходы — на 2,3 млрд рублей. Таким образом, доходы составят почти 16,5 млрд рублей, расходы — до 18,6 млрд", — говорится в сообщении.
Отмечается, что рост доходов НАО связан с получением дополнительных средств от Харьягинского нефтяного месторождения и безвозмездных поступлений, в том числе 616,5 млн рублей из федерального бюджета.
Свыше 400 млн рублей федеральной субсидии будет выделено на продолжение строительства третьего участка дороги Нарьян-Мар — Усинск. Помимо федеральных средств, на строительство этого участка из окружного бюджета планируется выделить 609,1 млн  Более чем 600 млн рублей планируется дополнительно потратить на субсидии юридическим лицам, еще более 349 млн предусмотрено на долевое участие в строительстве многоквартирных домов. Также запланированы дополнительные средства на проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных и медицинских учреждений.
Законопроект об окружном бюджете на текущий год будет рассмотрен на очередной сессии окружного Собрания 20 апреля.
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