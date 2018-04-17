Bank of America Merrill Lynch верит в потенциал ExxonMobil

Investing.com — Акции ExxonMobil (NYSE:XOM) падали большую часть прошлого года, но одна компания с Wall Street добавила энергетического гиганта в список лучших инвестиционных идей, назвав его отличной возможностью для покупки.

Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch привлекает потенциал ExxonMobil по удвоению свободного денежного потока в ближайшие годы. Кроме того, компания ожидает, что ExxonMobil возобновит выкуп акций в 2018 году.

Фирма подтвердила рейтинг и целевой уровень стоимости акций на отметке $100, а также добавила компанию в список лучших инвестиционных идей в США

Bank of America Merrill Lynch заявила, что ExxonMobil имеет «перспективы роста», которые являются беспрецедентными среди нефтяных компаний с высокой капитализацией.

Хотя цены на сырую нефть в прошлом году восстановились, акции ExxonMobil и других крупных энергетических компаний слабо на это отреагировали.

Акции упали на 7% за последние 12 месяцев и торгуются на 13% ниже максимума января 2018 года.