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Bank of America Merrill Lynch верит в потенциал ExxonMobil
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Bank of America Merrill Lynch верит в потенциал ExxonMobil 

Investing.com Россия 38 минут назад
Investing.com — Акции ExxonMobil (NYSE:XOM) падали большую часть прошлого года, но одна компания с Wall Street добавила энергетического гиганта в список лучших инвестиционных идей, назвав его отличной возможностью для покупки.
Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch привлекает потенциал ExxonMobil по удвоению свободного денежного потока в ближайшие годы. Кроме того, компания ожидает, что ExxonMobil возобновит выкуп акций в 2018 году.
Фирма подтвердила рейтинг и целевой уровень стоимости акций на отметке $100, а также добавила компанию в список лучших инвестиционных идей в США.
Bank of America Merrill Lynch заявила, что ExxonMobil имеет «перспективы роста», которые являются беспрецедентными среди нефтяных компаний с высокой капитализацией.
Хотя цены на сырую нефть в прошлом году восстановились, акции ExxonMobil и других крупных энергетических компаний слабо на это отреагировали.
Акции упали на 7% за последние 12 месяцев и торгуются на 13% ниже максимума января 2018 года.
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