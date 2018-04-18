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АСВ требует взыскать с экс-банкира Анатолия Мотылева более 33 млрд руб
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АСВ требует взыскать с экс-банкира Анатолия Мотылева более 33 млрд руб 

Прайм 31 минуту назад
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий банка «Российский кредит» подало в арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего этот банк до отзыва у кредитной организации лицензии, более 33 миллиардов рублей, следует из сообщения АСВ.
"В ходе конкурсного производства… установлено, что председателем совета директоров (президентом) банка и одновременно его основным владельцем Мотылевым… в период с 2014 по 2015 годы совершены сделки, повлекшие причинение банку убытков в виде реального ущерба в общем размере более 33,29 миллиарда рублей", — говорится в сообщении АСВ.
Уточняется, что предметом сделок являлось предоставление кредитов «техническим» заемщикам, не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам. Кроме того, проводилось отчуждение принадлежавших «Российскому кредиту» ликвидных ценных бумаг, имеющее признаки выведения активов непосредственно в преддверии отзыва у банка лицензии, отмечает АСВ.
Конкурсный управляющий попросил суд взыскать с Мотылева причиненный его действиями реальный ущерб в рамках дела о банкротстве банка «Российский кредит». В тот же день, 17 апреля, АСВ направило аналогичное заявление о взыскании с Мотылева ущерба, причиненного им другой подконтрольной в прошлом кредитной организации — "М Банку". В том деле АСВ требует от Мотылева более 1 миллиарда рублей.
ЦБ РФ в июле 2015 года отозвал лицензии у четырех банков, входивших в неформальную группу Мотылева, — «Тульского промышленника», «М Банка», «АМБ Банка» и «Роскредита». Арбитраж Москвы в октябре 2015 года признал этот банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство. Как сообщил тогда в суде представитель ЦБ, его обязательства превышали активы на 111 миллиардов рублей: активы более 39 миллиардов, обязательства — более 150 миллиардов.
Сам Мотылев в феврале также был признан банкротом. Суд перешел от процедуры реструктуризации долгов, введенной в январе 2017 года по заявлению зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Флауари Девелопментс Лимитед», к процедуре реализации имущества Мотылева, проживающего в настоящее время в Великобритании. В реестр требований кредиторов экс-банкира на тот момент были включены требования на сумму около 20 миллиардов рублей.
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