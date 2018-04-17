«Ильюшин Финанс» отказалась от иска на 3 млрд рублей к «Авиастар-СП»

Арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по иску ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) к АО «Авиастар-СП» . Сумма претензий составляла 3,26 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда. Производство прекращено из-за отказа ИФК от заявленных требований. Представитель пресс-службы ИФК пояснил, что в марте 2018 г. компания подала иск в суд с требованием взыскать с «Авиастар-СП» около 3,26 млрд руб. «На эту сумму компания требовала уменьшить цену за 7 приобретенных у „Авиастара“ пассажирских и грузовых Ту-204», — уточнил он. По его словам, претензия касалась того, что производитель вместо заявленного в договоре ресурса самолетов в 25 000 посадок гарантировал только 8 000. Решение об урегулировании конфликта теперь решается на внутрикорпоративном уровне, так как обе компании входят в ОАК , добавил он. АО «Авиастар-СП» занимается производством транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, а также предоставляет сервисное обслуживание транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».