По запросам Генпрокуратуры в зарубежных банках заблокированы более €200 млн 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Более €200 млн в банках Финляндии и Швейцарии, а также дорогостоящая недвижимость в Великобритании и Франции заблокированы и арестованы по запросам Генпрокуратуры России. Об этом говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки Совету Федерации.
"В настоящее время по запросам Генеральной прокуратуры Российской Федерации арестованы и заблокированы денежные средства на общую сумму свыше €200 млн в банковских учреждениях Финляндии и Швейцарии, а также различные дорогостоящие объекты недвижимого и движимого имущества в Великобритании, Латвии, Франции, Швейцарии", — говорится в докладе.
Чайка добавил, что Генпрокуратура также направила в иностранные банки запросы на арест денег на общую сумму €1,3 млрд
"В 2017 году в компетентные органы иностранных государств дополнительно направлены запросы о наложении ареста на денежные средства в банках Лихтенштейна, Швейцарии, Сингапура, Островов Кука на общую сумму €1,3 млрд, а также на три объекта недвижимого имущества и движимое имущество во Франции и Испании", — говорится в докладе.