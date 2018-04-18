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АКРА присвоило «ВЭБ-лизингу» кредитный рейтинг «ААА (RU)»
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АКРА присвоило «ВЭБ-лизингу» кредитный рейтинг «ААА (RU)» 

Банки.ру 1 час назад
Фото: new-retail.ru
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило АО «ВЭБ-лизинг» кредитный рейтинг «ААА (RU)», прогноз по рейтингу — «стабильный».
Кредитный рейтинг «ВЭБ-лизинга» находится на одном уровне с рейтингом поддерживающей организации — Внешэкономбанка и обусловлен очень высокой вероятностью оказания компании экстраординарной поддержки ВЭБом и через него опосредованно — правительством РФ, поясняют аналитики.
«Вместе с тем сравнительно низкая оценка собственной кредитоспособности компании (ОСК) на уровне «bb-» (с учетом корректировки на одну ступень) отражает значительную концентрацию лизингового портфеля, низкие показатели достаточности капитала, невысокую оценку риск-профиля компании, что частично компенсируется адекватными показателями фондирования и ликвидности», — говорится в релизе АКРА.
В финальной оценке собственной кредитоспособности «b+» учитывается также положительная корректировка на одну ступень в связи с конкурентным преимуществом компании, которое не учтено в ОСК и обусловлено дополнительным доступом в высококонкурентные и доходные сегменты лизингового рынка благодаря участию в проектах Внешэкономбанка по развитию транспортной и производственной инфраструктуры, отмечается в сообщении.
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