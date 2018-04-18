Минобороны и МВД оказались крупными должниками РЖД

В отчете отмечается, что Минобороны задолжало за «оказание услуг по обеспечению воинских грузовых перевозок во внутригосударственном сообщении». В 2016 году долги военных были в размере 2 млрд рублей, следует из доклада по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности).

Из-за долгов Минобороны РЖД создали резерв в 5,5 млрд рублей.

507 млн также заложили в резерв из-за МВД.