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Минобороны и МВД оказались крупными должниками РЖД
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Минобороны и МВД оказались крупными должниками РЖД 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В прошлом году Минобороны России задолжало ОАО «РЖД» 9,4 млрд рублей за перевозку грузов, а МВД не выплатило 1,1 млрд рублей за перевозку заключенных, следует из финансовой отчетности РЖД.
В отчете отмечается, что Минобороны задолжало за «оказание услуг по обеспечению воинских грузовых перевозок во внутригосударственном сообщении». В 2016 году долги военных были в размере 2 млрд рублей, следует из доклада по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности).
Из-за долгов Минобороны РЖД создали резерв в 5,5 млрд рублей.
507 млн также заложили в резерв из-за МВД.
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