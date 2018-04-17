Объём закупок госкомпаний у малого бизнеса увеличился на 575 млрд рублей

В 2017 году объём закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства увеличился на 575 миллиардов рублей, заявил член Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Коротков на «круглом столе» по развитию МСП.

По словам Алексея Короткова, обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков — это одна из форм их эффективной поддержки.

Корпорацией по развитию МСП ведётся кропотливая работа в этом направлении, сказал сенатор. Рост объёмов закупок у субъектов МСП за 2017 год по сравнению с 2016 годом составил в денежном выражении 575 миллиардов рублей. В 2017 году заключено договоров на сумму 2,4 триллиона рублей, что составляет 13 процентов от общего числа закупок госкомпаний. Ожидаемый объём закупок в 2018 году — более 3 триллионов рублей.

Сенатор подчеркнул, что в последние годы принят ряд законов, которые должны облегчить процедуру участия предпринимателей в госзакупках. Часть закупок переведена в электронную форму, что повышает эффективность и прозрачность процедуры заказа товаров, работ и услуг.